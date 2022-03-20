كوريا الجنوبية تسجل 334708 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

سجلت كوريا الجنوبية 334708 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9 ملايين و 373 ألفا و646 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 327 وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12428 حالة منذ بدء الجائحة.