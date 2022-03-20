محمد بن مسعود - الدمام - علامة في اليدين والقدمين تكشف عن هذه الامراض الخطيرة وهذا ما يجب عليك فعله

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. عادة لا توجد أي أعراض علنية ، على الرغم من وجود بعض العلامات التي قد تواجهها في يديك وقدميك.

يمكنك معرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول من خلال فحص الدم. نظرًا لأن مستويات الكوليسترول المرتفعة لا تسبب أي أعراض ، وفي معظم الحالات ، تسبب فقط أحداثًا طارئة ، فمن المهم فحصها. ومع ذلك ، هناك بعض العلامات التحذيرية المحتملة لأعراض ارتفاع الكوليسترول.

حدد الموقع الصحي لمستشفيات Medicover بعض الأعراض الجسدية التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

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قد تحدث هذه في يديك أو قدميك ، وكذلك في مناطق أخرى من جسمك.

إذا شعرت بألم في يدك أو قدميك ، فقد يكون هذا بسبب تراكم الكوليسترول الذي يمكن أن يسد الأوعية الدموية في الساقين واليدين ، وفقًا للموقع.

تقول: “يمكن أن يحدث تراكم الكوليسترول هذا باستمرار ويجعل اليدين والقدمين مؤلمين.”

تسرد مستشفيات Medicover أيضًا ثلاث علامات تحذيرية أخرى لارتفاع الكوليسترول.

تقول إن الوخز المتكرر قد يكون علامة ، لأن الانقطاعات في تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم تسبب إحساسًا بالوخز في اليدين والساقين.

وتقول الدراسة: “إن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يجعل تدفق الدم سميكًا ويؤثر على التدفق الطبيعي للدم في الأعصاب ويسبب الوخز”.

علاوة على ذلك ، قد تشعر بألم في الصدر في الجانب الأيسر.

“ألم الصدر ، خاصة في الجانب الأيسر ، يشير إلى انسداد الأوعية الدموية حول القلب ويمكن أن يسبب الألم.

“في بعض الأحيان ، قد ينتشر الألم حتى الرقبة. يقرأ الموقع أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول في الدم يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر ويمكن أن تكون أيضًا علامة على نوبة قلبية.

أخيرًا ، تقول أن الصداع المتكرر في مؤخرة الرأس يمكن أن يكون مؤشرًا على الحالة. ”

يسبب انسداد الأوعية الدموية في المنطقة المحيطة بالرأس صداعًا في مؤخرة الرأس. يحدث هذا عندما يتم انسداد الأوعية الدموية بواسطة لوحة الكوليسترول. إذا تُرك هذا دون رادع ، يمكن أن تتمزق الأوعية الدموية وتتسبب في حدوث سكتة دماغية.

عندما يتراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول “الضار” على جدران الشرايين ، يتم إطلاق مواد التهابية في الجسم والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

كما المرشد العام، و NHS توصي بأن مستويات الكولسترول الكلي يجب أن يكون 5mmol / L أو أقل بالنسبة للبالغين الأصحاء.

في المملكة المتحدة ، ثلاثة من كل خمسة بالغين لديهم مستويات كوليسترول إجمالية تبلغ 5 مليمول / لتر ، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ناتج أساسًا عن تناول الأطعمة الدهنية ، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ ، وزيادة الوزن ، والتدخين ، وشرب الكحول.

“يمكنك خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من التمارين. ويضيف التقرير أن بعض الناس يحتاجون أيضًا إلى تناول الدواء.

أهم الأشياء التي يجب القيام بها للمساعدة في مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي تغيير نظامك الغذائي وممارسة الرياضة.

وفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية “Heart UK” ، يجب عليك تناول المزيد من الأطعمة الدهنية غير المشبعة أكثر من الأطعمة المشبعة.

تقول المؤسسة الخيرية إنه يجب أن تهدف إلى تناول حصتين من الأسماك أسبوعيًا ، ويجب أن تكون إحدى هذه الأجزاء من الأسماك الزيتية.

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك بالفعل مستويات عالية من الكوليسترول هي الذهاب لرؤية طبيبك وإجراء فحص دم.

