محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة توقع المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية . وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع ، تبدأ الساعة ال ١ ظهرا وتستمر حتى الساعة ال ٧ مساء .

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.