شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: هجمات الحوثيين العدائية تعبر عن موقف الميليشيا تجاه الدعوة للمشاورات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - هجمات الحوثيين تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية المحمية بالقانون الدولي

- الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران صعدت هجماتها العدائية مساء أمس وفجر اليوم

- إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب

- المواقع المستهدفة شملت محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة للغاز في خميس مشيط

- الميليشيا استخدمت صواريخ كروز إيرانية لاستهداف محطة تحلية مياه بالشقيق ومحطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صعدت مساء أمس وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

واوضح العميد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخ بالستي اطلق لاستهداف مدينة جازان ، كما دمرت واسقطت (٩) طائرات مسيّرة (مفخخة) اطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

وأضاف العميد المالكي بأن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الارهابية تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية و باستخدام صواريخ البالستية وطائرات مسيّرة ، كما تشير التحقيقات الأوليه استخدام المليشيا لصواريخ كروز (ايرانية) استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعه لشركة ارامكو بجازان . وشملت المواقع المستهدفة كذلك محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط ، معمل الغاز المسال التابع لشركة ارامكو السعودية بينبع ، وقد تسببت هذه الهجمات العدائية ببعض الأضرار المادية بالمنشآت و مركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الاستهداف و تناثر شظايا الاعتراض ، ولا يوجد خسائر في الارواح - ولله الحمد- حتى اصدار هذا البيان.

وبيّن العميد المالكي ان هذه الهجمات البربرية تمثل تصعيد خطير ، كما أنها تعبر عن موقف المليشيا الحوثية الإرهابية من الدعوة المُقدمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية- يمنية بين جميع الأطراف اليمنية ، وتؤكد نهج المليشيا الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية ومنها المبادرة السعودية لانهاء الازمة اليمنية والوصول الى حل سياسي شامل ومستدام.