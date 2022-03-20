محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
سيتم إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارا من الاثنين لملايين الأشخاص في إنجلترا، بحسب ما أعلنت الأحد خدمة الصحة العامة “إن إتش إس”.
وستعطى جرعة اللقاح الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما وكذلك لمن يعانون نقصا في المناعة ويبلغون من العمر 12 عاما وما فوق.
في المجموع، سيتمكن نحو خمسة ملايين شخص من تلقي الجرعة الرابعة، وسيُطلب من 600 ألف شخص أن يحددوا هذا الأسبوع موعدا لتلقي التطعيم، حسب “إن إتش إس”.
وقال وزير الصحة ساجد جويد “بعد النجاح الهائل (للتطعيم) حتى الآن، نقترح حاليا جرعة معززة، خلال فصل الربيع هذا، لمن تخطت أعمارهم الخامسة والسبعين، وللذين هم أكثر ضعفا، من أجل استكمال حمايتهم من هذا الفيروس”.
في إنجلترا، سيحصل البالغون المؤهلون لتلقي جرعة رابعة، على لقاحَي فايزر أو موديرنا، بينما سيُعطى المراهقون الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما لقاح فايزر.
أخبار قد تهمك
وفي مؤتمر حزب المحافظين السبت في بلاكبول (شمال إنجلترا)، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة “تستعد للجرعة الرابعة لأننا سنحتاجها”.
تضررت المملكة المتحدة بشدة من جائحة كورونا، إذ سجلت أكثر من 163 ألف وفاة بالفيروس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع مؤخرا في المملكة المتحدة، مع تسجيل مستويات قياسية من الإصابات في اسكتلندا.
قد يهمك أيضاً :-
- احذر.. مكملات غذائية تؤدي إلى فقر الدم وضعف العظام
- الاتحاد يفاوض نجم الاتفاق
- اللجؤ للحيوانات أيضًا.. نقل أسدين ونمرين من أوكرانيا إلى ملجأ في هولندا
- بالفأس ورذاذ الفلفل.. هجوم على المصلين بمسجد في كندا
- اختتام فعاليات مهرجان الخضار الأول في الدلم
كانت هذه تفاصيل خبر إنجلترا توفر جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد للأكثر ضعفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.