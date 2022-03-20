الاتحاد يفاوض نجم الاتفاق

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت عدة تقارير واردة من داخل إدارة الاتحاد أن هناك اتجاها لتدعيم خط دفاع الفريق الأول بضم سعيد الربيعي نجم فريق الاتفاق.
وترى إدارة العميد أن الربيعي سيكون من الأسماء الجيدة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل امتالكه خبرات دوري المحترفين السعودي.
وبحسب تقارير، فإن اللاعب صاحب الـ27 عاما يمتلك اهتمامًا آخر من النصر والذي فتحت إدارته مفاوضات شفيهة للحصول على خدماته في الصيف المقبل.
ويعاني الاتحاد من نقص في مركز قلب الدفاع وهو ما ظهر بعدما تعرض الدولي المصري أحمد حجازي للإصابة عقب مشاركته في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
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