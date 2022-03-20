اختتام فعاليات مهرجان الخضار الأول في الدلم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اختتمت مساء أمس في الدلم فعاليات مهرجان الخضار الأول الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدلم، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالخرج ممثلاً بفرع الغرفة في الدلم، وذلك بمشاركة أكثر من 100 عارض، ما بين مزارع وجهات وأسر منتجة، وتواصلت فعالياته على مدى أربعة أيام بحضور أكثر من عشرة آلاف زائر.

‏وهدف المهرجان الذي أقيم في موقع ساحة الاحتفالات بجوار مركز الدلم الحضاري، إلى دعم وتشجيع المزارعين على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية لاسيما الزراعة العضوية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال إقامة الفعاليات الزراعية لتسويق منتجاتهم، إضافة إلى رفع العائد الاقتصادي ونشر وتعزيز الثقافة الزراعية بتنفيذ برامج إرشادية وتوعوية.

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على تقديم الدعم لكافة المزارعين المشاركين وعرض وتسويق مختلف منتجاتهم الزراعية. واشتملت الفعاليات على العديد من الأنشطة والندوات المتخصصة والعروض وورش العمل، بمشاركة المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي.