إخماد حريق إثر حادث على طريق المدينة

عاجل | الجوازات توقف عاملات الزيارة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وحاجة الكثير من الناس إلى العاملات المنزليات وتحايل البعض بإدخال خادمات إلى المملكة بتأشيرات زيارة،... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 17 شعبان 1443 هـ 17 شعبان 1443 هـ

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