اخبار الخليج – «تجار 22» تكتسح مقاعد مجلس ادارة غرفة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - باحت انتخابات الدورة 30 لمجلس إدارة غرفة البحرين بكامل أسرارها مع إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة من مساء أمس السبت في مركز البحرين الدولي للمعارض، بعد واحدة من أهدأ الانتخابات ربما في تاريخ الغرفة ككل.

وكما كان متوقعا، ومنتظرا، نجحت كتلة تجار 22 في حسم النتخابات بأغلبية كاسحة، حيث فازت الكتلة بـكل مقاعد مجلس الإدارة البالغة الثمانية عشر مقعدا.

وجاءت نتيجة الانتخابات بحسب ترتيب الاكثر حصولا على الاصوات على النحو التالي:

– سمير ناس

– يوسف صلاح الدين

– وليد كانو

– محمد عبد الجبار الكوهجي

– محمد فاروق المؤيد

– باسم الساعي

– خالد نجيبي

– عبدالله فخرو

– عارف هجرس.

– أحمد السلوم.

– نواف الزياني

– عبدالوهاب الحواج

– جميل الغناه

– وهيب الخاجة

– سونيا جناحي

– سوسن ابو الحسن

– بتول محمد داداباي

– احمد يوسف

كما فاز بالمقعدين الاحتياطيين كل من يعقوب العوضي احتياطي اول وفيصل سليمان الناصر احتياطي ثاني

وكان باب الاقتراع فتح منذ الساعة الثامنة صباحا، واستمرت صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساء.

واعلن رئيس لجنة الانتخابات عادل المسقطي عن مشاركة 1346 شخص يمثلون 3121 سجلا تجاريا، مضيفا أن عدد الاصوات الاجمالي للسجلات التي حضرت الانتخابات 87620 صوتا.

وأشار المسقطي إلى نسبة المشاركة بلغت 9.53% من اجمالي عدد العضويات التي يحق لها التصويت وعددها 32736 عضوية، ويبلغ عدد الاصوات الاجمالي لعدد العضويات التي يحق لها التصويت 289670 الف صوت.

يذكر أن نسبة المشاركة في الدورة 29 لانتخاب مجلس إدارة الغرفة التي جرت في عام 2018 بلغت حوالي 21%.