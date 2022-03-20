شكرا لقرائتكم خبر عن فرق ميدانية لرصد مخالفي النظافة بالنطاق الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت المؤسسة العامة للري، حملاتها الدورية بمحافظة الأحساء للتأكد من الالتزام برمي المخلفات في المناطق المخصصة من خلال فرق الإشراف الميداني التابعة للمؤسسة، والتي تتواجد داخل النطاق الزراعي طوال الأسبوع، مع تطبيق الغرامات المعتمدة من مجلس الإدارة، على المخالفين، فيما تتيح المؤسسة للمواطنين تقديم البلاغات الخاصة في حال مشاهدتهم أي تجاوزات من قبل الأفراد ليتم استكمال إجراءات المخالفات حسب النظام.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للري «هشام الثنيان» أن الهيئة تعاقدت مع 4 مقاولين لنظافة وإزالة المخلفات الزراعية داخل أحرام المؤسسة بالواحة الزراعية بالأحساء بحكم اختصاص المؤسسة. وأكد أن الهدف من تطبيق الجزاءات النظامية المقررة هو حماية الواحة الزراعية في مناطق إشرافها والحفاظ على البيئة الزراعية واستدامتها. مؤكدا أهمية مشاركة المواطنين في المحافظة على الواحة الزراعية من أي ملوثات أو مخالفات للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشار إلى أن المؤسسة نفذت عددا من البرامج التي تستهدف المحافظة على الرقعة الزراعية واستدامة الواحة من خلال برنامج إزالة ونقل المخلفات الزراعية، وإزالة الأنقاض والمخلفات العشوائية داخل القطاع الزراعي وتحقيق عناصر السلامة البيئية في أحرام مناطق إشراف المؤسسة، وبرنامج صيانة المصارف والطرق الزراعية بواحة الأحساء ويتضمن البرنامج تطهير ورفع المخلفات من المصارف الزراعية، لرفع كفاءة المصارف الزراعية وانسيابية المياه بها، وكذلك يتضمن البرنامج تسوية وصيانة الطرق الزراعية لتسهيل حركة المرور، وبرنامج إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة التي توضع بشكل عشوائي في أحرام المؤسسة والتي تؤدي إلى التشوه البصري داخل القطاع الزراعي، ولخطورة تواجد هذه اللوحات على السلامة المرورية، وبرنامج رفع السيارات التالفة والهياكل المعدنية.