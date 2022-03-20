شكرا لقرائتكم خبر عن «ضباب الدمام».. تجمعات مياه تعرقل الحركة وتنشر روائح كريهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتكى عدد من أهالي حي الضباب بالدمام من وجود تسرب للمياه بأحد الشوارع، أسفر عن إعاقة حركة السير وإجبار البعض على السير بالاتجاه المخالف للوصول إلى وجهتهم، إضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة من المياه.

وقال محمد الطوهري، أحد سكان الحي، إن مستوى المياه المتسربة ارتفع بالشارع خلال الأيام الماضية، ما تسبب في تعطل الحركة بشكل كامل، واضطرار المركبات للسير بالاتجاه المعاكس من أجل إكمال طريقها. لافتا إلى أن تدهور الأسفلت مع وجود حفريات زاد من خطورة الأمر على المركبات المارة والأطفال وكبار السن. كما أن الروائح المنبعثة من المياه تسبب أذى لهم، ويصعب عليهم النوم ليلا من شدتها وخاصة لدى الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وأشار راكان محمد، إلى أن المياه المتسربة أصبحت تغطي نصف المركبات تقريبا ما يشكل عائقا في الوصول إليها أو التحرك بها، إضافة إلى تعطل بعضها نتيجة وصول المياه إلى المحركات. كما أن المارة بجانبي الطريق يتعرضون للمياه المتناثرة من مرور السيارات. لافتا إلى ارتباك الحركة المرورية لأن من يريد العبور عليه الاتجاه عكس السير وهذا قد يؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة. مبينا أن الروائح الكريهة التي تنبعث من المياه المتجمعة لا يمكن تحملها.

وذكر خالد المطيري أنه في حال أوقف الشخص مركبته لن يستطيع العودة إليها إلا بصعوبة ومشقة كبيرة. كما أن الذهاب إلى الضفة الأخرى من الطريق أصبح مستحيلا بسبب تجمع المياه وذلك يجعل المركبات تضطر للاتجاه عكس السير. إضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة من المياه المتجمعة. كما أن المشي أصبح مهمة صعبة.

أرسلت ”الخليج 365” استفسارات المواطنين والمتضررين إلى «القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، وأمانة المنطقة الشرقية»، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29/‏ 9/‏ 1434هـ القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، ولا تزال تنتظر الرد من الأمانة.

رد القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، على استفسارات ”الخليج 365”، بأنه رصد تجمعا للمياه في حي الضباب، يوم الأحد 13 مارس الجاري، وباشرت الفرق الميدانية الموقع، وتبين أن سبب ذلك يعود إلى تسرب من أحد الخطوط التابعة لإحدى الجهات الخدمية.