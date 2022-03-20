شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال الركائز الوسطية لجسر «النابية - أبوحدرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، كامل أعمال الركائز الوسطية والطرفية للجسر الواقع بتقاطع مدخل النابية على طريق أبو حدرية.

وأشارت الوزارة إلى تركيب كامل «جيردرات» الجسر البالغة «٧٢ جيردر»، والانتهاء من صب ٢٠ جزءا للجدران الاستنادية من ٥٨ جزءا، والانتهاء من صب ٣٠٥ «خوازيق خرسانية» أسفل الجدران الاستنادية من أصل ٥٦٨.

وكان فرع الوزارة أعلن عن تشغيل إنارة تقاطع طريق العزيزية مع طريق «العقير- الهفوف- سلوى» بطول إجمالي ١٠كم، وذلك بإيصال التيار الكهربائي لـ ٤ محطات وإنارة ٢٣٩ عمودا و ٥١١ وحدة إنارة. فيما لفتت إلى الانتهاء من إصلاح كامل الطريق وفتح حركة السير للراكب المتجه من منفذ جمرك الخفجي إلى طريق أبو حدرية باتجاه الدمام بطول ١.٣كم.