شكرا لقرائتكم خبر عن «الدمام تمشي».. توعية صحية وتحفيز رياضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي، أمس، مبادرة «الدمام تمشي»، وذلك في كورنيش الدمام، بهدف تعزيز رياضة المشي ونشر ثقافتها على مستوى المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

صحة وعافية

وقال أكبر مشارك في المبادرة خليل كنعان 75 عاما، إنه عضو في فريق «الشرقية للمشي» منذ خمس سنوات، ويمارس الرياضة يوميا ويقطع 10 كيلومترات دون توقف، موجهًا نصيحة لأفراد المجتمع قائلاً فيها: «إذا أردتم الصحة والعافية فعليكم بالمشي، واعتبروه جزءا لا يتجزأ من حياتكم». فيما قال أصغر مشارك بالمبادرة أحمد الفقيه: إنها مبادرة مفيدة وتسعى إلى تحفيز أبناء وبنات الوطن وتحثهم على المشي يوميًا. وأضافت إحدى السيدات المشاركات بالمبادرة فاطمة الفردان، إن لممارسة رياضة المشي أهمية كبيرة ومفيدة لصحة الإنسان، وهي تعد من أسهل أنواع الرياضات من حيث الممارسة، وتناسب جميع الفئات العمرية.

تشجيع وتحفيز

وأكد وكيل أمين أمانة المنطقة الشرقية للخدمات محمود الرتوعي، أن المبادرة توعوية وتقام بمناسبة اليوم السعودي للمشي، والهدف منها تشجيع كافة أفراد المجتمع على رياضة المشي وتوعيتهم بأنه لابد من ممارسة الرياضة بصفة يومية بمدة لا تقل عن نصف ساعة، لتغطية احتياجات الفرد من النشاط والحيوية والابتعاد عن الأمراض.

طب وقائي

ولفت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي لتجمع الشرقية الصحي محمد مقيبل، إلى مشاركة التجمع بأركان متخصصة في تقديم الرعاية الصحية، والتي من ضمنها مبادرة «اعرف أرقامك» وهي مبادرة وطنية صحية موجهة إلى أفراد المجتمع كافة، وكذلك برامج الصحة المدرسية، وبرامج الطب الوقائي، وحملة مكافحة السمنة، وجميع الخدمات المقدمة في الأركان تستهدف جمع البيانات الصحية الخاصة بالمواطنين، وذلك لتقديم الحملات التوعوية المناسبة التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي والتقليل من الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري وضغط الدم وغيرها من الأمراض عبر ممارسة أنماط صحية مفيدة.

تغيير العادات

وذكرت المدرب الصحي في مركز صحي الفيصلية آيات العبيدي، أن خدمة المدرب الصحي هي إحدى الخدمات التي يستفيد منها الفرد في معالجة السمنة، وهي خدمة جديدة متوفرة في 10 من مراكز الرعاية الأولية الصحية بالدمام، تهتم بتغيير 4 عوامل للخطورة، وهي الغذاء، الحركة، التعامل مع الضغوطات، الإقلاع عن التدخين، لتجنب الأمراض المزمنة والتحكم فيها، مبينة أن المدرب يساعد الفرد للوصول إلى أهدافه عن طريق تغيير العادات والسلوكيات الخاطئة إلى عادات وسلوكيات صحية، يستفيد منها بنزول الوزن، والتحكم بالسكر والضغط والكولسترول، والمحافظة عليها إلى أطول فترة ممكنة.