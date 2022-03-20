شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لـ «بيئتنا مسؤوليتنا» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، أسبوع البيئة 2022 الذي يأتي تحت شعار «بيئتنا مسؤوليتنا»، وذلك بالواجهة البحرية لمحافظة الخبر، ويستمر حتى يوم الخميس.

وقال مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري: إن الأهداف من إقامة أسبوع البيئة 2022 هي تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها على جميع الصعد والجهات والمهتمين في المجال البيئي الحضاري تحقيقا لرؤية 2030 والتي اهتمت بالجانب البيئي بشكل كبير. وأضاف: يستهدف كذلك مناقشة الخطة المبدئية الموضوعة من قبل الجهات الحكومية وإدارات وأقسام الفرع، وطرح بعض الملاحظات، والعمل على إدخال التعديلات على الخطة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة خلال الأيام القادمة.