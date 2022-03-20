شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين يصطفون بأول طابور صباحي منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصطف اليوم الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، في طابور الصباح، لأول مرة منذ عامين، بعد العودة إلى مقاعد الدراسة، واستئناف التمارين الصباحية والإذاعة المدرسية مرورا بكل تفاصيل اليوم الدراسي من الأنشطة اللاصفية والمقصف المدرسي والفسحة في منتصف اليوم حتى مغادرة الطلاب والعودة إلى منازلهم.

وأنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ بعودة حضورية كاملة، وذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعا كاملا، ضمن التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.

وواصلت اللجان الإشرافية بقيادة مديري التعليم مُتابعة التجهيزات المدرسية، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، من خلال الجولات التفقدية للمباني التعليمية؛ للتأكد من فاعليتها، ومدى التزامها بتطبيق المعايير الصحية واشتراطات الأمن والسلامة وفق الدليل الإرشادي الوقائي، الذي تم اعتماده مؤخرا من هيئة الصحة العامة «وقاية».

وتتضمن العودة إلغاء شرط التباعد في الفصول الدراسية واشتراط اكتمال التحصين لجميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلبة ممن تجاوزوا 12 عاما.