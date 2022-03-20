شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة تستقبل نصف مليون طالب بالشرقية1819 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، أنه جرى عقد اجتماعات عدة بالمساعدين والإدارات المعنية وذات العلاقة، وكذلك بمديري مكاتب التعليم بالمنطقة، لرفع مستويات الجاهزية في نحو 1819 مدرسة؛ لبدء أعمال الفصل الدراسي الثالث لنحو نصف مليون طالب وطالبة، مشيرا إلى نجاح وزارة التعليم في التعاطي مع جائحة كورونا بكفاءة دون انقطاع، سواء للتعليم عن بُعد أو التعليم بتطبيق النماذج والأدلة المختلفة خلال العام الدراسي الحالي.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن إدارة التعليم ومكاتبها وجميع مدارسها، أكملت جاهزيتها للعمل بموجب الدليل الإرشادي الجديد، وإلغاء العمل بالنماذج السابقة التي طبقت في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وأكد أن العودة الحضورية الكاملة لجميع الطلاب والطالبات في مدراس التعليم العام تشمل الاستمرار في تنفيذ برنامج مهارات الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، وتفعيلها خلال الفصل الدراسي الثالث، واكتمال التحصين لمن بلغ سن 12 عاما فأكثر، مع استمرار المنصات التعليمية المعتمدة مثل «منصة مدرستي» وقنوات «عين» التعليمية ووسائل التعليم الرقمية.

وبين «الباحص» أن التقارير النهائية تشير إلى درجة عالية من الجاهزية والاستعداد لبدء الفصل الدراسي في مدارس البنين والبنات كافة، وكذلك برامج التربية الخاصة.