شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة تستقبل نصف مليون طالب بالشرقية1819 والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن إدارة التعليم ومكاتبها وجميع مدارسها، أكملت جاهزيتها للعمل بموجب الدليل الإرشادي الجديد، وإلغاء العمل بالنماذج السابقة التي طبقت في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
وأكد أن العودة الحضورية الكاملة لجميع الطلاب والطالبات في مدراس التعليم العام تشمل الاستمرار في تنفيذ برنامج مهارات الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، وتفعيلها خلال الفصل الدراسي الثالث، واكتمال التحصين لمن بلغ سن 12 عاما فأكثر، مع استمرار المنصات التعليمية المعتمدة مثل «منصة مدرستي» وقنوات «عين» التعليمية ووسائل التعليم الرقمية.
وبين «الباحص» أن التقارير النهائية تشير إلى درجة عالية من الجاهزية والاستعداد لبدء الفصل الدراسي في مدارس البنين والبنات كافة، وكذلك برامج التربية الخاصة.