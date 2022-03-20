شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة المناشط اللاصفية والرياضية لـ230 ألف طالب بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعود صباح اليوم الأحد 230 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بمحافظة الأحساء، في أول فصل دراسي ثالث في تاريخ وزارة التعليم، وبكامل القوة الاستيعابية للمدارس، بعد رفع القيود الاحترازية لجائحة كورونا

وأكد مدير الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة حمد العيسى أن الوطن وكل من يعيش على أرضه ينعم بالصحة والعافية بعد عامين استثنائيين عاش الجميع فيهما تبعات جائحة كورونا المستجد، مشيرا إلى أن وزارة التعليم هيأت جميع متطلبات العودة الآمنة، والمناشط الصفية واللاصفية والرياضية، ولا شك أن ذلك كله يمثل خطوة مهمة تعيد ليوم الطلبة الدراسي عنفوانه وحيويته وطبيعته التي افتقدها الأبناء خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن العودة تمنح الطلبة فرصة تحسين أدائهم، وتعزيز مهاراتهم وجودة الخدمات التعليمية الشاملة.