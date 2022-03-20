شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد مخالفي العمل وأمن الحدود.. وانخفاض «الإقامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد منحنى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمناطق المملكة كافة، ارتفاعا لمخالفي نظامي العمل وأمن الحدود، وانخفاضا لمخالفي الإقامة، بينما سجلت الحملات الميدانية المشتركة، خلال الفترة من 7 - 13 شعبان 1443هـ، 13384 مخالفا للأنظمة الثلاثة، مقارنة بـ 13360، خلال الفترة من 30 رجب إلى 6 من شعبان الجاري.

وضبطت الحملات 7267 مخالفا لنظام الإقامة، بانخفاض عن الأسبوع السابق الذي سجل 7533، بينما ارتفع مخالفو نظام الحدود إلى 4172 مقارنة بـ 3884، في حين بلغ مخالفو نظام العمل 1945 مقارنة بـ 1943.

عبور الحدود

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 294 شخصًا، 34 % منهم يمنيو الجنسية، و65 % إثيوبيو الجنسية، و1 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 271 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. وتم ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

تنفيذ الأنظمة

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 102775 وافدا مخالفا، منهم 90368 رجلا، و12407 نساء. كما جرت إحالة 90021 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2313 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9499 مخالفًا.

السجن والغرامة

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

ضبط 15 متورطا في النقل والإيواء والتشغيل

إحالة 2313 لاستكمال الحجوزات.. وترحيل 9499