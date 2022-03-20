شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: القيادة تهتم بالتربية القرآنية وغرس الخير في نفوس أبنائنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن الله عز وجل مَنَّ على هذه البلاد بقيادة حكيمة تحتفي بالقرآن الكريم، وتشجع على تلاوته وحفظه وتفسيره، وتهتم بالتربية القرآنية وغرس الخير في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، للتخلق بأخلاق القرآن، والتمسك بآدابه ومُثله العليا.

وأكد د. القصبي خلال حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، أن هذه المسابقة امتداد للأعمال الخيرية، وتأكيد للنهج الأصيل الذي قامت عليه هذه الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وحتى هذا العهد الزاهر، مضيفا أن العناية بكتاب الله وتنشئة الأجيال على حفظه وتلاوته وتفسيره والعمل به، من خير الأعمال وأنفعها، مثنيا على روح التنافس الشريف في جميع فروع المسابقة التي أبداها المتسابقون، والتطور الكبير الذي تشهده، مقدما التهنئة لجميع الفائزين الذين نالوا شرف حفظ وتلاوة وتفسير كتاب الله عز وجل، داعيا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على دعمهما وعنايتهما الدؤوبة بالقرآن الكريم ونشر تعاليمه.