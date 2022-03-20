شكرا لقرائتكم خبر عن 32 شيخا للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة بإدارة شؤون إرشاد السائلين، أعمالها ومهامها لإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم؛ للرد على استفسارات الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة وغيرها من العبادات.

وأوضح مدير إدارة إرشاد السائلين سلطان البقمي، أنه تم توفير ما يقارب (7) مواقع داخل المسجد الحرام، و(4) مكاتب للرد على السائلين هاتفيا يقوم عليها (32) شيخا مشاركا، وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

وأكد البقمي القيام بجولات رقابية يوميا لمنع المتجرئين على الفتوى بغير علم، ما يؤكد الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين وإيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين.