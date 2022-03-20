شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يتوج 36 فائزا وفائزة بمسابقة الملك سلمان القرآنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأول، حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في دورتها الثالثة والعشرين لعام 1443هـ، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

ولدى وصول سموه كان في استقباله وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. يوسف بن سعيد، وعدد من مسؤولي الوزارة.وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها المتسابقون بقراءات متعددة، كما قُدم عرض مرئي عن المسابقة، وألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية كلمة، أوضح من خلالها أن المسابقة تشجع الناشئة المباركة من أبنائنا وبناتنا على حفظ كتاب الله الكريم، وإحسان تجويده وتلاوته، والعمل بحدوده وأحكامه، والتأدب بآدابه، ولزوم الوسطية والاعتدال، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والتزام جماعة المسلمين، ونبذ الفرق والجماعات والأحزاب، مبينا أن التصفيات الأولية شملت أكثر من «3500» متسابق ومتسابقة، تأهل منهم للتصفيات النهائية «119» متسابقا ومتسابقة، وفاز منهم «18» متسابقا و«18» متسابقة.

وكرم سمو أمير منطقة الرياض الفائزين والمحكمين بالمسابقة.

وفي الختام قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز: «شرف لي هذا المساء تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين لي رعاية هذه المناسبة التي تحتضن القرآن الكريم وأهله، وهذا مبدأ هذه البلاد منذ تأسيسها، ونتمنى أن يكون الحافظون على مستوى عال في أعمالهم ومنهجهم القادم»، معربا عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمحكمين والقائمين على الجائزة على جهودهم وما يبذلونه، منوها بالدعم الذي تحظى به المسابقة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما تحقق عليها من إنجازات وعطاءات مباركة.

حضر الحفل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي وعدد من كبار المسؤولين.