شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي بريطاني في مجال الفضاء وتقنياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، تهدف إلى توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات والتقنيات، والأفراد العاملين في المجالات ذات العلاقة لدى الجهتين؛ لتعزيز المكتسبات المشتركة وزيادة التعاون في مجالات الفضاء وتقنياته.

وقع المذكرة عن الهيئة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء م. عبدالله السواحة، وعن وكالة الفضاء البريطانية وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية - عضو البرلمان البريطاني- د. كواسي كوارتنج.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي بين الجهتين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة، بالإضافة إلى تطوير التعاون بمراقبة الأرض وبيانات تطبيقات الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار مساعي الهيئة السعودية للفضاء الرامية إلى توطين التقنيات والصناعات واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة وفقا لما تضمنته رؤية المملكة 2030 من مستهدفات، وسعي المملكة إلى تطوير قطاع الفضاء وتقنياته.

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية استكمالا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور قطاع الفضاء الاقتصادي والتقني ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.