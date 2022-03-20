ما الكمية المقترحة من «الطاقة الدولية» لخفض استهلاك النفط ؟

وأضافت الوكالة أن خفض الحدود القصوى للسرعة وزيادة العمل عن بعد وغيرها من المقترحات قد تخفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا في الأشهر الأربعة القادمة، لتخفيف ضغوط الإمداد التي تلوح في الأفق، عن طريق تعويض خسارة الإنتاج الروسي البالغة 3 ملايين برميل يوميًا التي تتوقعها الوكالة في أبريل.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها «ستقلل هذه الجهود من ضغوط الأسعار التي يشعر بها المستهلكون حول العالم، وتقلل من الضرر الاقتصادي، وتساعد في نقل الطلب على النفط إلى مسار أكثر استدامة».
وأشارت الوكالة إلى أنها تأمل من اجتماع «أوبك بلس» القادم أن يخفف الضغط على أسواق النفط.
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