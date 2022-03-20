للمرة الثانية في شهر.. السودان يرفع أسعار الوقود

محمد بن مسعود - الدمام - قام السودان برفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا الشهر، ليرتفع سعر البنزين إلى 672 جنيهاً (1.51 دولار) للتر من 542 جنيهاً بنسبة ارتفاع بلغت 24%، وفقاً لأسعار معلنة بمحطات وقود، وفقاً لتقارير إعلامية.

وحدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع، في تعاملات جلسة يوم (الجمعة) الماضي، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في سوق تعاني شحاً.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 1.29 دولار بما يعادل 1.2% إلى 107.93 دولار للبرميل بعد يوم من صعودها نحو 9% في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.