اخبار الخليج – بيان فوز كتلة «تجار 22 » من مقر التصويت في مركز البحرين للمعارض

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعلان لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة وصناعة البحرين 30 النتائج الأولية فجر يوم الأحد 20 مارس، التي أظهرت فوز كتلة تجار22 كاملة، صرح رئيس الكتلة السيد سمير عبدالله ناس عن اعتزازه بهذه التجربة غير المسبوقة في انتخابات الغرفة، وتقديره الكبير للدور الذي قام به كل المرشحين، وخاصة كتلة تجار22، الذين تفانوا في العمل الجماعي، وعبروا عن رغبتهم الصادقة للعمل المخلص، ورؤيتهم العملية لمسارات النمو المطلوبة لأداء الغرفة للسنوات الأربع القادمة، والتي أعلنت عنها الكتلة بخطتها التي تضمنت 22 مبادرة بين الإستراتيجي والتكتيكي، بما يشكل ركني الاستقرار والنماء للقطاع الوطني الخاص.

وبهذه المناسبة عبر سمير ناس عن سعادته بثقة الشارع التجاري في كتلة تجار 22 وفوزها بكامل مقاعد مجلس إدارة غرفة البحرين، مؤكدا أنهم سيواصلون العمل من داخل إدارة الغرفة، لتنفيذ البرنامج الانتخابي للكتلة بمبادراته التي تحقق الاستدامة والنماء للقطاع الخاص وتساعده على رفد الاقتصاد الوطني.

هذا وقد رفع رئيس وأعضاء الكتلة تهانيهم إلى القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أثبت الشارع التجاري تقديره للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية من خلال مشاركته الفعالة في عملية الانتخابات بنسبة تصويت تصل إلى 30%، منوها بأجواء الانتخابات التي اتسمت بالنزاهة والشفافية في ظل التسهيلات التي تم توفيرها لأعضاء الغرفة.

وأكد سمير ناس أن الكتلة وهي تستعد لقيادة الغرفة في الدورة الجديدة، تتعهد بمواصلة العمل الجاد لتحقيق برنامجها الانتخابي الشامل الذي عكفت على إعداده على مدار عام كامل، ووضعته بناء على دراسات متكاملة لأوضاع السوق المحلي وفقا للمتغيرات والتحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، ورسمت له خارطة تنفيذ عملية ستشمل جميع القطاعات التجارية والصناعية إلى جانب المالية والمصرفية، مشددا على أن الكتلة ستواصل العمل على تعزيز مساهمة الغرفة في تشكيل صناعة القرار الاقتصادي والدفاع عن مصالح أعضائها.

ويرتكز برنامج كتلة تجار 22 على تكثيف الحراك الإستراتيجي والتكتيكي لمرحلة الانطلاق والنماء محليا وإقليميا، في 22 مبادرة موزعة على محوري الحماية والانطلاق للقطاع الخاص بمختلف أشكاله ومستوياته، وذلك بحسب الآتي:

أولا: مشروعاتُ الحماية، ويندرجُ تحتها 12 مبادرة ، وتشمل بيئةُ الاستثمار، بنية التشريعات الاقتصادية، تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات البحرينية، الحماية من استحقاقات القروض، الأمن الغذائي، الدعوة للحفاظ على الشركات العائلية، الدفع بالتصديق على مركز المنازعات، تأسيس منصة للتصنيف الائتماني للمؤسسات، تطبيق التأمين الصحي، دراسة الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الجوار، وتحديد الثغرات والفرص المحتملة، والتوصل لإستراتيجيات مُكملة لاستراتيجيات الإقليم، على أن تشمل الفرص الاستثمارية جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين، تفعيل قانون الإفلاس ، معالجة سلبيات التصريح المرن.

ثانيا: مشروعات الانطلاق، ويندرج تحتها 10 مبادرات وتشمل تطوير مستقبل الخدمات التكنولوجية، قطاع التجزئة واللوجستيات، الاندماجات والاستحواذات، الاستثمار التكميلي الخليجي، الاستراتيجية السياحية، تقديم اقتراحات ومشاريع عمل قابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص للحكومة تهدف لرفع مستوى سوق الدين (Debt Capital Market) وتعزيز خيارات السيولة للمستثمرين، خصخصة الخدمات، مبادرات تمويل نوعية، تعزيز مكانة المستثمرين الحاليين ومستقبل مخرجات التعليم.

وختم ناس كلمته بأن الكتلة ستعمل كفريق متجانس يُعزز دور الغرفة في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، والتركيز على إعادة انطلاق وانتعاش السوق، والالتزام بمساندة أعضائها وحماية مصالحهم، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مزيدا من التكاتف والتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة.

والله الموفق