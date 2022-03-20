محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. نبوءة مثيرة لـ‘‘ميشال حايك’’ تحققت بحذافيرها (فيديو)
تم تداول مقطع فيديو ظهر فيه ميشال حايك وهو يتوقع في إحدى إطلالاته التلفزيونية ان يتصدر أحد المشايخ الدروز واجهة تحرك.
وكان نفذ عدد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز منذ أيام تحركا أمام المستشفى العسكري بعد حادثة توقيف الشيخة هنية بدوي وانتهت القضية بالإفراج عنها.
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