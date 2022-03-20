انطلاق مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء بحضور أفضل مدربي اليوغا في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

انطلقت أمس فعاليات مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء بواحة العلا، الذي يُعد أكبر مهرجان للاسترخاء والعافية في دول الخليج والأول من نوعه ، بافتتاح ملاذ ” فايف سنسِس سانكشواري ” صمم موقعه خصيصاً لهذه الفعالية بين صخور جبال مملكة دادان الأثرية في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور أكبر الأسماء في مجال العافية والتنمية البشرية ليقدموا دروس اليوغا والحوارات وجلسات التأمل والعلاج الصوتي والموسيقى .

وشمل انطلاق فعاليات الملاذ الذي يستمر لمدة عشرة أيام ، حضور المتحدثة باسم حقوق المرأة منال رستم التي شاركت الحضور تجاربها ، كما قدمت خبيرة الـ “أكرو-يوغا” الشهيرة تشلسي كواي القادمة من جزر هاواي عرضاً برفقة زميلها نيكولاس كولريدج ، فيما حضر الحدث المتحدث وخبير الصحة الذاتية المعروف عالمياً ديلان ويرنر بتقديم حصص ودروس لزوار المنتجع ، فيما قدم الرئيس التنفيذي لشركة أرتيستك يوغا مانيش بول درساً في فن يوغا الـ ” الهاذا ” التقليدية ، في حين قدّم خبير التأمل واليوغا المحلّي خالد نحفاوي جلسة علاج صوتي ، أما فالنتينا أدفيرا فقدمت دروساً في فن عزف الطبلة المعدنية .

وأكد رئيس إدارة الوجهة والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، أن الفعالية سقام سنوياً كجزء من جدول أحداث مهرجان لحظات العلا ، حيث يُعد مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء رسمياً الأكبر من نوعه في المنطقة؛ لتميزه بجمع أسماء كبيرة في مجال الصحة والعافية في فعالية واحدة ، مشيراً إلى أن جمال العلا الطبيعي سيجعلها من الوجهات الرائدة للاستجمام والاسترخاء في العالم .

وتضمنت فعاليات المهرجان سباق ” إيكوتريل ” العلا بنسخته الثانية ، وكذلك فعالية الرياضة والموسيقى في 23 مارس ، حيث يمكن للزوار زيارة ملاذ السدو ومنتجع ألفاون وحديقة اللحظات حتى نهاية الشهر ، وتتوفر تذاكر الدخول اليومي عبر الموقع www.experiencealula.com .