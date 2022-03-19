اخبار الرياضه السعوديه الحوسني لـ«عكاظ»: الأهلي يفتقد التخطيط والفكر.. ويحتاج إدارياً من أبناء اللعبة

محمد بن مسعود - الدمام - على الرغم من استقطاب العديد من الأندية السعودية للاعبين غير السعوديين منذ بداية الاحتراف حتى الآن، إلا أن من تميزوا ويتذكرهم الجمهور الرياضي ظلوا لسنوات عديدة حتى الآن قلة، ولعل أبرزهم مهاجم النادي الأهلي ومنتخب سلطنة عمان السابق عماد الحوسني، الذي يُعد الهداف التاريخي للمنتخب العُماني في بطولة كأس الخليج، كما يُعَد ثاني هداف تاريخي للمنتخب العُماني بـ 40 هدفا.

الحوسني تغنت به الجماهير الأهلاوية على وجه التحديد لمدة ثلاثة مواسم، عاشها مع النادي الغربي، بدأت في عام 2010 إلى عام 2013، قدم من خلالها أفضل المستويات الفنية بشهادة العديد من مدربي الأندية والمنتخبات. ولعب الحوسني مع الأهلي 68 مباراة سجل من خلالها 56 هدفا، ويُعد الموسم الثاني له مع النادي الأهلي هو أجمل مواسمه الرياضية، وذلك بتسجيله 24 هدفا في الدوري، وحقق الحوسني بطولتين مع النادي الأهلي ممثلة في كأس الملك، وبعد هذه المسيرة الناجحة للحوسني مع النادي الأهلي، انتقل إلى نادي النصر ليحقق معه بطولتي الدوري، وكأس ولي العهد.

وكشف الحوسني لـ«عكاظ» أن الإبقاء على المدرب هاسي لفترة طويلة مع النادي الأهلي هذا الموسم هو السبب في تردي نتائج القلعة، وطالب الحوسني بأن يكون هناك تخطيط محكم وجلب لاعبين محترفين على مستوى عالٍ، واستقطاب بعض اللاعبين السعوديين في المراكز التي يحتاجها الفريق مع الإعداد الجيد لبداية الموسم القادم، أما هذا الموسم فيعتبر موسما للنسيان.

وأشار الحوسني إلى أن الدوري السعودي هو الأقوى والأمتع والأكثر مشاهدة في الوطن العربي، كما أن نادي الهلال هو الأفضل، وتمنى الحوسني أن يستعين الأهلي بلاعب سابق لديه فكر إداري، لأن وجود هذا اللاعب بخبراته المتراكمة إضافة إلى قُربه من اللاعبين بكل تأكيد سيكون هنالك اطمئنان وثقة وإضافة فنية إيجابية للفريق، متمنيا أن يتم اختيار الشخص المناسب من اللاعبين السابقين ليكون على رأس الجهاز الإداري لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

• كابتن عماد.. خضت تجربة احترافية في الأهلي.. كيف تقيمها.. ولماذا لم تستمر؟

•• تجربة مميزة من جميع النواحي الحمد لله، عشت أياما جميلة في مشواري الاحترافي في النادي الأهلي، حققت بطولات وقدمنا مواسم ونتائج ممتازة مع الأهلي لمدة 3 مواسم، وعدم استمراري مع الفريق بسبب الإصابة.

• برأيك كابتن عماد، الأهلي الحالي ماذا يفرق عن الأهلي السابق.. وماذا يحتاج الآن؟

•• الإدارات طبعا تتغير، والتخطيط والفكر يتغير، واللاعبون أيضا يتغيرون، الأهلي يحتاج تخطيطا وفكرا وإعدادا وجلب لاعبين محترفين على مستوى عالٍ، ولاعبين محليين أيضا في بعض المراكز لدعم الفريق بشكل أفضل للسنة القادمة.

• أين اللاعب الخليجي عن الاحتراف في السعودية؟ ولماذا لا يوجد سوى تجارب قليلة وناجحة؟

•• مع تغيير وزيادة عدد المحترفين في السعودية بالطبع سوف تكون هناك صعوبة نوعا ما في وجود اللاعبين الخليجيين في المملكة، ونادرا من الممكن أن نرى لاعبين أو ثلاثة محترفين خليجيين في الدوري، بسبب قلة المواهب الخليجية في الفترة الحالية.

• اللاعب العماني أثبت جدارته محليا وإقليميا وحتى عالميا.. أين اللاعب العماني حاليا؟ ولماذا لم نشاهد أسماء كعماد الحوسني، والحبسي، وحديد؟

•• موجودة بعض الأسماء، نشاهدها في الدوريات المجاورة مثل: الدوري البحريني، والقطري، ولكن نحتاج عملا كبيرا في السنوات القادمة لبناء منتخب وظهور لاعبين على مستوى عالٍ، وصقل واهتمام أكثر لهؤلاء اللاعبين.

• بنظرك ما هو أقوى دوري عربي لكرة القدم، وما هو الفريق الأفضل والأكمل عربياً؟

•• أكيد وبدون تفكير الدوري السعودي هو الأقوى والأمتع والأكثر مشاهدة في الوطن العربي، وفي الوقت الحالي الهلال هو الأفضل.

• لو عرض عليك العمل إدارياً أو فنياً في الأهلي هل ستقبله؟ ولماذا؟

•• أي لاعب خدم هذا النادي وعاش في وسط جماهير الأهلي لسنوات وقدم وأنجز وعاش سنوات جميلة، فبالتأكيد له الشرف في العمل معه كإداري أو فني، وأنا أتشرف بذلك لحبي لهذا النادي وجمهوره.

• يُعاني النادي الأهلي هذا الموسم في الدوري من نزيف في النقاط.. ما هي أبرز الإشكالات من وجهة نظركم؟ وكيف يمكن تلافيها في الموسم القادم؟

•• أبرزها هو الإبقاء على المدرب هاسي لفترة طويلة مع الفريق رغم سوء النتائج، وأتمنى في الموسم القادم أن يكون هناك تخطيط محكم وجلب لاعبين محترفين على مستوى عالٍ، وبعض اللاعبين السعوديين في المراكز التي يحتاجها الفريق وبداية إعداد جيد للموسم القادم.

• لماذا لم يستعن النادي الأهلي بلاعب سابق من أبنائه مديراً للفريق الأول؟

•• أتمنى أن يستعين الأهلي بلاعب سابق لديه الفكر الإداري، لأن وجود هذا اللاعب بخبراته المتراكمة إضافة إلى قُربه من اللاعبين بكل تأكيد سيكون هنالك اطمئنان وثقة وإضافة للاعبين وللنادي، وأتمنى أن يتم اختيار الشخص المناسب من اللاعبين السابقين ويكون موجودا في إدارة النادي.

• شكلت مع فيكتور سيموس ثنائيا مميزا في تاريخ النادي الأهلي، ما هو سر تلك الثنائية؟ وهل يمكن أن نشاهدها مرة أخرى في النادي الأهلي؟

•• كونت ثنائيا مع فيكتور سيموس يعود قبل كل شيء بفضل الله ثم بفضل اللاعبين المتواجدين، كما كان لدينا انسجام تام واستقرار إداري وفني في الفريق في تلك الفترة، وهذا الشيء ساعدنا كثيراً جداً كي نكون مميزين في تلك الفترة، كما أتمنى أن نشاهد عودة ثنائية سواء في المركز الهجومي للنادي الأهلي، أو استقطاب نجوم على مستوى عالٍ من المهارة في البطولات القادمة، وهذا بكل تأكيد سيكون إيجابيا للفريق.