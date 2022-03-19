روسيا: أوكرانيا زرعت ألغاماً في 4 موانئ رئيسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، أن أوكرانيا زرعت ألغاما في 4 موانئ رئيسية في البلاد بينها أوديسا، موضحا أن الألغام التي زرعتها كييف في البحر الأسود قد تهدد مضيق البسفور.

في سياق متصل، عرض التلفزيون الرسمي الروسي اليوم، ما قال إنهم خبراء إزالة ألغام يعملون في أوكرانيا، مشيرا إلى أن خبراء إزالة الألغام الروس يعملون في المناطق التي تركها الجيش الأوكراني، كذلك شوهد أحد العاملين في إزالة الألغام وهو يفجر عن بعد ما بدا أنها قنبلة غير منفجرة.

يذكر أن روسيا، بدأت قبل أسابيع عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.

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وقال زيلينسكي: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.