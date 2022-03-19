كاوست تستضيف ورشة عمل الأمن الغذائي المستدام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ممثلة بمركز الزراعة الصحراوية ، ورشة عمل الأمن الغذائي المستدام ، برعاية من مكتب الأبحاث المدعومة في الجامعة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، جمعت نخبة من الخبراء المحليين والعالمين والمتخصصين في النظم الغذائية ، بهدف معالجة قضايا الأمن الغذائي وتطوير حلول مستدامة تدعم رؤية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان في كلمة على هامش فعاليات ورشة العمل التزام الجامعة بدعم إستراتيجيات الأمن الغذائي الوطني للمملكة ، مستعرضا التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والتي تشير الدراسات في هذا الجانب إلى أن العالم في العقود القادمة سيحتاج لإطعام المزيد من البشر أكثر من أي وقت مضى، ويكمن التحدي في أن الزراعة وغيرها من أنشطة إنتاج الغذاء تعتبر بشكل عام من بين أقل الأنشطة البشرية استدامة، حيث تستهلك 66٪ من إمدادات المياه العالمية و30٪ من إمدادات الطاقة العالمية، وتحتل 50٪ من الأراضي التي يستخدمها البشر، وتنتج 33٪ من غازات الاحتباس الحراري.

وتضمنت فعاليات ورشة العمل حلقات نقاش عن تحديات الأمن الغذائي في المملكة، والجهود لطرح حلول علمية وتكنولوجية وسياسية عالية التأثير للأمن الغذائي، وبحث الإستراتيجيات الناجحة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة .