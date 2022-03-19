محمد بن مسعود - الدمام - هل هو استعدادا للحرب القادمة .. الرئيس الصيني يوقع على أمر متعلق بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية

وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت على أمر لإصدار مجموعة من القواعد المؤقتة بشأن تنظيم عقود شراء المعدات العسكرية. وتنص القواعد على المهام الأساسية والمحتويات ونظام الإدارة للإشراف على عقود شراء المعدات وإدارتها في ظل الظروف الجديدة لتعزيز جودة وكفاءة شراء المعدات. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتدخل القواعد، المكونة من 35 مادة في ستة فصول حيز التنفيذ في 20 مارس 2022.

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