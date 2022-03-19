اخبار الخليج – الريادة الشبابية: تتيح التبرع عبر تطبيق (بنفت بي) لتنفيذ برامج التنمية الشبابية 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جمعية الريادة الشبابية إتاحة المجال للأفراد والمؤسسات للمساهمة في دعم برامج تنمية الموارد البشرية الشبابية التي تقدمها وتنفذها الجمعية، عبر خاصية جديدة وهي التبرع من خلال تطبيق (بنفت بي).

وأكدت المهندسة اميرة محمود رئيس مجلس الادارة ان انضمام الجمعية لقائمة الجهات التي يمكن التبرع لها عبر تطبيق (بنفت بي) جاء بعد حصول الجمعية على ترخيص جمع المال من الجهات المختصة في مملكة البحرين، موضحة أن خاصية التبرع عبر تطبيق (بنفت بي) يعد خياراً إلكترونياً آمناً وسهلاً من خلال الهواتف الذكية، وستسعى الجمعية إلى استثمار التبرعات في تخطيط وتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الجديدة والمطورة، بهدف تمكين الشباب من ممارسة دورهم الريادي في المجتمع.

وأوضحت محمود أن الجمعية منذ تأسيسها سنة 2012 تمكنت من تدريب ما يزيد عن 4500 شاب وشابة ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم ووضعهم المهني لتحقيق مستقبل أفضل، ونعمل في الفترة القادمة على استقطاب شريحة أكبر من الشباب البحريني للاستفادة من برامجنا التدريبية المختلفة، مؤكدة أن المساهمة المالية لتنفيذ هذه البرامج سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق هذه البرامج لأهدافها المرجوة.

وأشارت رئيس مجلس الإدارة إلى أن قطاع العمل الشبابي التطوعي يعد من القطاعات المهمة التي تأثرت بشكل كبير في ظل التحديات التي واجهت العالم في 2020 الى الآن، مبينة أهمية دور الأفراد والقطاع العام والخاص في عقد شراكات دائمة ومستمرة مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها المشتركة، وتوفر المساحة الكافية للإبداع والابتكار، وتقديم الجديد والمميز.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية الريادة الشبابية أطلقت هذا العام النسخة الثانية من برنامج الوعي المالي (ديناري) بشراكة استراتيجية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، والذي لاقى اشادة ومشاركة واسعة من الشباب في مملكة البحرين، وتعكف الجمعية حالياً على تخطيط نسخ جديدة من البرنامج لفئات عمرية مختلفة، وتنفيذ نسخة جديدة من البرنامج القيادي (الشاب البرلماني)، بالإضافة الى برامج وفعاليات جديدة تطلقها الجمعية لأول مرة.

وتقدمت محمود بالشكر الجزيل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بنفت) على تعاونهم مع الجمعية وتسهيل توفير هذه الخاصية، مشيدة بجهودهم في دعم العمل الشبابي والتطوعي في مملكة البحرين.