محافظ المجمعة يتوج الفائزين برالي سدير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض برعاية سمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل وحضور سعادة وكيل المحافظ الاستاذ خالد بن محمد البابطين توج الفائزين بالنسخة الأولى لرالي سدير والذي أقيم تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ونظمته شركة هوزن العربية. جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بمدينة المجمعة التاريخية كرم سموه خلاله الرعاة والمشاركين في الرالي تثميناً لجهودهم في نجاحه وإبرازه بالحجم الذي يليق باسم المحافظة. وقال سموه عقب مراسم التتويج: أقدم شكري لكافة القطاعات في المحافظة ولكافة العاملين حيث كانت جهودهم المحور الرئيسي لنجاح الرالي بجميع المقاييس وبث الفرحة في قلوب أبناء المحافظة على مدار ثلاثة أيام متواصلة. وتابع سموه: باسمي ونيابة عن أبناء المحافظة ومحبي رياضة السيارات أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله– على الاهتمام الكبير والدعم السخي لكافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، مثمناً جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. الشركاء المكرمون: (أسماء الرعاة وفئاتهم والمكرمين من قطاعات أمنية وخلافه)

النتائج النهائية لرالي سدير 2022: أخبار قد تهمك الترتيب العام وفئة T1

١_ خالد الفريحي / سيباستيان ديلوناي / 02:31:14

٢_ مطير الشمري / رائد العساف / 02:50:42

٣_ المشنى الشمري / هاني الشمري / 02:55:48 فئة T2

١_ خلف الشمري / خالد البكر / 03:00:51

٢_ خالد الهمزاني / فهد العمر / 03:28:23

٣_هيلان السبيعي / حسام الزهراني / 03:50:55 فئة T3

١_ صالح السيف / إيغور أوخوتنيكوف / 03:05:27

٢_ حمد الحربي / وليد الشقاوي / 03:37:49 فئة T4

١_ شاكر التويجري / وليد التويجري / 03:16:58

٢_ زكريا التويجري / ماجد التويجري/ 03:30:33 الدراجات النارية (عجلتين) ١_ مشعل الغنيم / 02:54:16

٢_ أنس الرحياني / 02:45:35

٣_ عثمان الغفيلي (الامارات) / 02:59:44 الدراجات النارية(أربع عجلات)

١_ عبدالمجيد الخليفي / 03:19:02

٢_ فيصل السويح / 03:59:14

٣_ هاني النومسي / 04:37:43 وفِي ختام الحفل تم تكريم الرعاة الرسميين لرالي سدير من قبل سعادة وكيل المحافظة وهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات ، والبابطين الغذائية ..

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