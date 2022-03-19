رقم صادم.. الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين جراء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير لـ الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن عدد النازحين من الشعب الأوكراني جراء الحرب التي تخطت الـ 20 يومًا.

وأوضح التقرير أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلفت 10 ملايين نازح داخل وخارج البلاد، حسبما أوردت قناة الحرة الأمريكية.

وبحسب التقرير فإن 3.3 ملايين نمسة دخلوا أراضى الاتحاد الأوروبي، فيما لم يستطع 6.5 ملايين غادروا بيوتهم من الوصول إلى الحدود.

نائب رئيس المنظمة الدولية للاجئين، هاردن لانج، قال إن “الأوربيين استفادوا من الدروس السابقة ـ في إشارة إلى اللاجئين السوريين وغيرهم ـ للتعامل مع الأوكرانيين، حيث قاموا بإصدار تأشيرات إقامة مؤقتة للوصول إلى البلاد والحصول على الرعاية الصحية والوظائف لفترة عام أو عامين بالتناقض على ما حدث مع اللاجئين السوريين والأفغانيين في الأعوام الماضية.

ودعا رئيس المنظمة الدول الأوربية إلى التوسع في أسلوب التعامل مع اللاجئين من الدول الأخرى، معبرا عن قلقه من القدرات اللوجستية والاقتصادية في أوروبا لتقديم الخدمات لللاجئين على المدى الطويل.

وشدد على أن القارة الأوروبية ستواجه تحديات خلال الفترة المقبلة، بسبب أعداد اللاجين التي سترتفع بكل تأكيد.