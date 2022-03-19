رعاية صحية عاجلة بـ 16 مسارًا

كشف التجمع الصحي في الأحساء، استحداث مسار «الرعاية العاجلة»، في نموذج الرعاية الصحية للخدمات الصحية، في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بمدينة المبرز، ويُعنى بتقديم الدعم والمساندة للمستفيدين في حال مواجهة أعراض صحية طارئة وتزويدهم بالخدمات العلاجية الضرورية بالتوقيت والمكان المناسبين.

ونفذ فريق نموذج الرعاية الصحية للخدمات العلاجية بالتجمع، تدريبًا عمليًا لحالة إصابة بحادث مروري، حيث تم التعامل مع الحالة من فرقة الهلال الاحمر السعودي، نقلت إلى مستشفى الأمير سعود بن جلوي، وتم التعامل مع الحالة وفق آلية استقبال الحالات الطارئة لإنقاذ الحياة، وإعادة توجيه الحالة إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف لإكمال تقديم الرعاية المتخصصة اللازمة.

سيناريو المسار

01 - استقبال الحالة وتوجيهها

02 - إتاحة آلية نداء الحالات الطارئة.

03 - تطبيق اللحظات الخمس لتطهير الأيدي.

04 - تقديم الخدمة ضمن معايير الجودة والسلامة

05 - طلب الدعم العاجل من الفريق الطبي.

06 - إتباع سياسة مكافحة العدوى.

07 - تقييم تمريضي وعلامات حيوية.

08 - مساعدة المستفيد على الوصول للمحطة التالية

09 - توثيق إجراءات التثقيف الصحي

10 - تحديد خطورة الحالة

11 - التقييم الإكلينيكي بشكل عاجل

12 - عمل فحوصات مخبرية وأشعة

13 - تقديم الاستشارة الطبية، ووضع خطة العلاج

14 - شرح الخيارات للمستفيد وذويه.

15 - تقديم خدمة شاملة ووقائية وعلاجية.

16 - تحديد موعد قادم بناء على حالة المستفيد