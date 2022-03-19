643 ألف معتمر في ضيافة طيبة

سجلت المدينة المنورة، وصول 643.615 معتمرًا، قدموا عبر 3 منافذ، إذ بلغ عدد القادمين جوًا وفقًا لآخر إحصائية وزارة الحج والعمرة 531.546 معتمرًا، والقادمين برًّا 40.069، فيما بلغ عدد القادمين بحرًّا 72 معتمرا.

ارتفاع القدوم

ورصدت المؤشرات ارتفاع نسبة القدوم لـ 6 جنسيات، هي العراق وإندونيسيا وبنجلاديش والأردن وقيرجيرستان وباكستان، فيما احتلت العراق المرتبة الأولى بواقع 210.652 معتمرًا، وجاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية بـ 61.880 معتمرًا، وبنجلاديش الثالثة بـ 41.808، ثم الأردن في المرتبة الرابعة بـ 36.024 معتمرًا، تليها قيرجيرستان بـ 32.066، ثم باكستان بـ 24.625 معتمرا.

طلبات الصلاة

وتشير الإحصائية إلى أن عدد طلبات الصلاة في الروضة الشريفة، بلغ 1.232.549 طلبًا من الذكور، و947.010 طلبًا من النساء، وبلغ عدد السعوديين 574.224، و841.892 مقيمًا، و 763.443 زائرًا.

مراقبة ومتابعة

ونفذت وكالة الوزارة لشؤون الزيارة منذ بداية الموسم، 28 زيارة رقابية لمكاتب شركات العمرة، و9.862 عملية رقابة على التفويج والمساكن، و2.968 عملية رقابة على المغادرة، فيما بلغ عدد المخالفات المرصودة 68 مخالفة جرى معالجتها في حينها، كما بلغ عدد المعتمرين التائهين الذين تم إرشادهم لمساكنهم 405 معتمرات، وبلغ عدد المعتمرين الذي تم تسليمهم لشركات العمرة 403 معتمرات، كما تلقت الوكالة 86 بلاغًا تم التعامل معه في حينه، فيما سجلت 101 حالة شكوى.

قدوم ومغادرة

وشملت عمليات تجويد الخدمات، الوقوف على برامج القدوم والمغادرة للمعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث بلغ عدد رحلات القدوم التي أشرف عليها 2.642 رحلة، فيما استغرق زمن إنهاء الإجراءات منذ وصول الرحلة 85 دقيقة، كما جرى الإشراف على 1.209 رحلة مغادرة، واستغرقت عملية إنهاء الإجراءات 70 دقيقة، فيما بلغ إجمالي المخالفات التي رصدتها الوكالة 403 مخالفات.

الحالة الصحية

وتشير الإحصائية إلى أن عدد المعتمرين المرضى التي جرى تنويمهم منذ بداية موسم العمرة بلغ 4 معتمرين، فيما بلغ عدد من تم عزلهم 43.754 معتمرًا كأجراء احترازي في إطار الوقاية من فيروس كورونا، كما بلغ عدد المصابين الذين ثبت اصابتهم بالفيروس 41 معتمرًا.

الجنسيات الـ 6 المتصدرة

01 العراق

210.652

02 إندونيسيا

61.880

03 بنجلاديش

41.808

04 الأردن

36.024

05 قيرجيرستان

32.066

06 باكستان

24.625