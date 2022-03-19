إتلاف طن أسماك فاسدة بالدمام

وأوضح رئيس البلدية المهندس فايز الشمري، أن الجولات التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تأتي في إطار مسؤولياتها بمراقبة الأسواق، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والاحترازية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، كما أكد تكثيف نشاط البلدية الرقابي لضمان المحافظة على سلامة الأغذية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن المركبة تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية للتخزين والتعبئة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف وفساد المواد الغذائية، من حيث إن المركبة غير مخصصة لنقل الأسماك.
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