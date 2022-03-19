القبض على 5 مواطنين نقلوا 5 مخالفين

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بقطاع تهامة، قبضت على (5) مواطنين لنقلهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على متن (3) مركبات خاصة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقلين إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن (15) عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.