استعدادات لعودة 45 ألف طالب بالقريات

يعود أكثر من 45 ألف طالب وطالبة ليوم غدٍ الأحد بتعليم القريات لمقاعد الدراسة في عودة حضورية كاملة وسط استعدادات وجاهزية تامة لبداية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1443.

وأكد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي جاهزية مدارس المحافظة بقطاعيها البنين والبنات لاستقبال الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية منوهًا إلى اكتمال الزيارات الميدانية المسبقة لأقسام الصيانة والإشراف التربوي والصحة المدرسية والإرشاد والتوجيه إضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بالتقنية واكتمال الأنصبة للمعلمين والمعلمات، مضيفًا بأنه تم تنفيذ كافة التوصيات التي أقرت خلال الاجتماعات المتكررة الأسبوع الماضي مع الأقسام المعنية تمهيدًا لعودة حضورية كاملة.

ودعا الثبيتي مديري ومديرات المدارس إلى أن تكون العودة الكاملة مع بداية الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية، وتسليم الجداول وتفعيل الأنشطة متمنيًا لأبنائه وبناته الطلبة النجاح والتوفيق في ظل دعم القيادة لقطاع التعليم ومتابعة ودعم وزارة التعليم واهتمام ومتابعة أمير منطقة الجوف لأبنائه طلبة المنطقة ووصولهم لأعلى الدرجات.