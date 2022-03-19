وأكد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي جاهزية مدارس المحافظة بقطاعيها البنين والبنات لاستقبال الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية منوهًا إلى اكتمال الزيارات الميدانية المسبقة لأقسام الصيانة والإشراف التربوي والصحة المدرسية والإرشاد والتوجيه إضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بالتقنية واكتمال الأنصبة للمعلمين والمعلمات، مضيفًا بأنه تم تنفيذ كافة التوصيات التي أقرت خلال الاجتماعات المتكررة الأسبوع الماضي مع الأقسام المعنية تمهيدًا لعودة حضورية كاملة.
ودعا الثبيتي مديري ومديرات المدارس إلى أن تكون العودة الكاملة مع بداية الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية، وتسليم الجداول وتفعيل الأنشطة متمنيًا لأبنائه وبناته الطلبة النجاح والتوفيق في ظل دعم القيادة لقطاع التعليم ومتابعة ودعم وزارة التعليم واهتمام ومتابعة أمير منطقة الجوف لأبنائه طلبة المنطقة ووصولهم لأعلى الدرجات.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات لعودة 45 ألف طالب بالقريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.