جولات ميدانية على المنشآت الغذائية

ونفذ مراقبو قسم المواد الغذائية والصحة العامة ببلدية العتيبية الفرعية عددًا من الجولات الميدانية، تمكنوا خلالها من رصد مجموعة من المخالفات في عدد من المنشآت التجارية، وتمثلت تلك المخالفات في تدنٍ مستوى النظافة ومخالفة شروط التعبئة والتخزين وطرق تداول المواد الغذائية.
وواصل قسم الأسواق التجارية ببلدية العتيبية الفرعية، الحملات اليومية على المتاجر المتنقلة المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، ونتج عنها مصادرة 2274 كجم من الخضروات والفواكه المشكلة، وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.
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