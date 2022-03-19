تعزيز الزراعة العضوية بعسير

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، خلال الفترة الحالية، عددًا من الزيارات الإرشادية للتعريف بالزراعة العضوية وآليات التحول لها، وذلك في عدد من مزارع عسير، ضمن مشروع تطوير الزراعة العضوية الذي ينفذه الفرع بالمنطقة.

وتأتي الزيارات التعريفية لشرح فرص الدعم التي توفرها الوزارة للمزارعين العضويين، وكذلك التعريف بمفهوم الزارعة العضوية، والممارسات الزراعية، وفق معايير الإنتاج العضوي والمدخلات المسموح باستخدامها في الزراعات العضوية، إضافة إلى تقديم شرح عن آليات التسميد، من خلال إعادة تدوير مخلفات المزارع والاستفادة منها، فيما تضم منطقة عسير 6 مزارع عضوية، و 19 أخرى تحت التحول العضوي.