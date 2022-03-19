تعزيز الزراعة العضوية بعسير

وتأتي الزيارات التعريفية لشرح فرص الدعم التي توفرها الوزارة للمزارعين العضويين، وكذلك التعريف بمفهوم الزارعة العضوية، والممارسات الزراعية، وفق معايير الإنتاج العضوي والمدخلات المسموح باستخدامها في الزراعات العضوية، إضافة إلى تقديم شرح عن آليات التسميد، من خلال إعادة تدوير مخلفات المزارع والاستفادة منها، فيما تضم منطقة عسير 6 مزارع عضوية، و 19 أخرى تحت التحول العضوي.
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