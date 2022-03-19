فصل دراسي بلا تباعد

يستأنف اليوم طلاب وطالبات التعليم العام رحلتهم التعليمية في أول أيام الفصل الدراسي الثالث لعام 1443، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.

شرط التباعد

ويشهد اليوم الأول للفصل الدراسي الثالث إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من وزارة التعليم في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي.

دليل إرشادي

وكانت الوزارة وجهت بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد مؤخرًا، من هيئة الصحة العامة «وقاية» للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة للطلبة، ممن تجاوزت أعمارهم 12 سنة.

إجراءات احترازية

كما وجهت التعليم الإدارات في المناطق والمحافظات بالبدء في تطبيق التحديثات على الدليلين، بما يتضمنانه من الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريًا، وبشكلٍ كامل للطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية، وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية، وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي.

اكتمال التحصين

وأكدت وزارة التعليم استنئاف الدراسة حضوريًا بشكل كامل ابتداء من بداية الفصل الدراسي الثالث، خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، واستمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عامًا.

وأفادت وزارة التعليم باستمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات، واستثمار المحتوى التعليمي في منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية، إضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة في المرحلة الابتدائية، وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث.