شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تستعرض مراحل طباعة القرآن عبر معرض «المصحف الشريف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل معرض "المصحف الشريف"، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مبنى فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة، استقبال الزوار للاطلاع على الأركان والأجنحة التي تبين الجهود الجبارة المبذولة من حكومة المملكة في طباعة المصحف الشريف، وتوزيعه من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وشاهد الزائر شاشة مرئية كبيرة يتم من خلالها عرض معلومات عن المجمع، وتاريخ إنشائه وإنجازاته ومرافقه ومحتوياته، وعدد إصدارات المجمع وعدد النسخ التي تم توزيعها من بداية إنشاء المجمع وحتى الآن، حيث بلغت قرابة 350 مليون نسخة، كما يضم المعرض ركناً للتعريف بطريقة طباعة المصحف ومراحلها وأشكلها، وطباعة مصحف المدينة النبوي بطريقة برايل للمكفوفين.

الجدير بالذكر، أن فعاليات المعرض تستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.