النصر يفرض على الهلال لقاءً فاصلاً لحسم لقب دوري السلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

فرض فريق النصر على نظيره الهلال إقامة لقاء فاصل لحسم بطولة دوري كرة السلة بعد فوزه بنتيجة 78-73 في اللقاء الذي أقيم اليوم على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض، في ختام منافسات الجولة الأخيرة.

وينتظر أن يقام اللقاء الفاصل غداً عند الساعة الرابعة عصراً، لحسم اللقب وتحديد بطل المسابقة.