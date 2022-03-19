زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة تايوان اليوم السبت. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 64ر23 درجة شمالا وخط طول 69ر120 درجة شرقا. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. أخبار قد تهمك

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