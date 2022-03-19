محمد بن مسعود - الدمام - هل تدخين الزوجة يؤدي لفسخ عقد الزواج؟ .. شاهد .. محام يجيب ويروي قصة حدثت في السعودية

كشف المحامي إبراهيم الحسين، عن تفاصيل قضية رفعها رجل ضد زوجته لفسخ عقد النكاح بينهما بسبب تدخينها. مشيرا إلى أن القاضي أمر بفسخ العقد وإرجاع المهر كاملا بقيمة 180 ألف ريال.

وأوضح المحامي خلال مقطع فيديو نشره عبر “تويتر” : ” أن تفاصيل القضية ترجع لاكتشاف الزوج أن زوجته كانت تدخن قبل أن يملك عليها. لافتا إلى أن الزوجة اعترفت له ومثبت ذلك خلال محادثات بينهما .

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأضاف : الزوجة أقرت بقيامهما بالتدخين بالفعل ولكنها تابت بعد ذلك. فيما أصر الزوج على فسخ عقد النكاح مبررا بأنها يمكن أن تعود للتدخين مرة أخرى وأنه لا يرغب في امرأة من هذا النوع.

وأشار إلى أن القضية انتهت بإصدار القاضي قرارا بفسخ عقد النكاح وإرجاع المهر كاملا إلى الزوج وقيمته 180 ألف ريال.