محمد بن مسعود - الدمام - المهرة – التثقيف و الإعلام الصحي يبدأ بالتجهيز و التحضير للحملة الوطنية الطارئة الثانية ضد شلل الاطفال
الغيضة-لميس الأصبحي
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
نظمت صباح اليوم السبت ادارة التثقيف و الإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة لقاء ظم الأستاذ سالم سعيد سلطان مدير ادارة التثقيف و الإعلام الصحي بوزارة الصحة العامة و السكان و المشرف المركزي بالمحافظة و الفريق التطوعي المشاركات في حملة التوعية ضد مرض شلل الاطفال الجولة الثانية.
و في اللقاء أكد سالم سعيد على أهمية الحملة ضد شلل الاطفال التي تستهدف جميع الأطفال دون سن العاشرة و الترتيب لها بشكل جيد مشيرا إلى أهمية توعية المجتمع بضرورة التحصين حتى لمن الخليج 365 لهم تحصينهم خلال الحملات السابقة.
من جهته اشار مدير ادارة التثقيف و الإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة امين حسن، إلى قيام فرق التثقيف الصحي و الفرق المتطوعة من الان وحتى نهاية الحملة تكثيف التوعية المواطنين في أماكن التجمعات و المنازل باهمية التطعيم و خطورة مرض شلل الاطفال كمرض شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي للطفل كفيل باحداث الشلل التام في غضون ساعات و أكد امين حسن إلى ذكر تحديد أماكن و موعد تنفيذ الحملة و تشجيع المواطنين على المسارعة إلى تطعيم اطفالهم.
و لفت مختار باداس منسق التثقيف و الإعلام الصحي بمديرية الغيضة أن الحملة ستبدا الأحد في جميع الوحدات الصحية و مستشفى الغيضة المركزي من خلال الفرق الثابتة إلى جانب الفرق الطبية المتنقلة التابعة للحملة التي تنتقل من منطقة إلى أخرى و من منزل إلى الأخر.
و في نهاية اللقاء أستمع المنسقين للحملة إلى المتطوعات و مناقشة التحديات التي واجهت الحملة الوطنية السابقة لتفاديها و ضمان نجاح الحملة الثانية و ايصالها لجميع الأطفال دون سن العاشرة من العمر حتى لمن الخليج 365 تحصينهم واستكملوا جرعات التحصين الروتيني.
قد يهمك أيضاً :-
- هل تدخين الزوجة يؤدي لفسخ عقد الزواج؟ .. شاهد .. محام يجيب ويروي قصة حدثت في السعودية
- رسوم الحجر الصحي تهدد بإلغاء 80 % من عقود «أوغندا المنزلية»
- اخبار الخليج - الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: استمرار تعزيز الجهود في مجال حقوق الإنسان وِفق أفضل المعايير الدولية
- هدوء في المقر الانتخابي قبل الاغلاق..ومقر كتلة تجار 22 يعج بالناخبين
- غدًا.. «الصحة» توجه 4 نصائح مهمة للطلاب مع العودة الحضورية
كانت هذه تفاصيل خبر المهرة – التثقيف و الإعلام الصحي يبدأ بالتجهيز و التحضير للحملة الوطنية الطارئة الثانية ضد شلل الاطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.