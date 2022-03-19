محمد بن مسعود - الدمام - المهرة – التثقيف و الإعلام الصحي يبدأ بالتجهيز و التحضير للحملة الوطنية الطارئة الثانية ضد شلل الاطفال

الغيضة-لميس الأصبحي

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نظمت صباح اليوم السبت ادارة التثقيف و الإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة لقاء ظم الأستاذ سالم سعيد سلطان مدير ادارة التثقيف و الإعلام الصحي بوزارة الصحة العامة و السكان و المشرف المركزي بالمحافظة و الفريق التطوعي المشاركات في حملة التوعية ضد مرض شلل الاطفال الجولة الثانية.

و في اللقاء أكد سالم سعيد على أهمية الحملة ضد شلل الاطفال التي تستهدف جميع الأطفال دون سن العاشرة و الترتيب لها بشكل جيد مشيرا إلى أهمية توعية المجتمع بضرورة التحصين حتى لمن الخليج 365 لهم تحصينهم خلال الحملات السابقة.

من جهته اشار مدير ادارة التثقيف و الإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة امين حسن، إلى قيام فرق التثقيف الصحي و الفرق المتطوعة من الان وحتى نهاية الحملة تكثيف التوعية المواطنين في أماكن التجمعات و المنازل باهمية التطعيم و خطورة مرض شلل الاطفال كمرض شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي للطفل كفيل باحداث الشلل التام في غضون ساعات و أكد امين حسن إلى ذكر تحديد أماكن و موعد تنفيذ الحملة و تشجيع المواطنين على المسارعة إلى تطعيم اطفالهم.

و لفت مختار باداس منسق التثقيف و الإعلام الصحي بمديرية الغيضة أن الحملة ستبدا الأحد في جميع الوحدات الصحية و مستشفى الغيضة المركزي من خلال الفرق الثابتة إلى جانب الفرق الطبية المتنقلة التابعة للحملة التي تنتقل من منطقة إلى أخرى و من منزل إلى الأخر.

و في نهاية اللقاء أستمع المنسقين للحملة إلى المتطوعات و مناقشة التحديات التي واجهت الحملة الوطنية السابقة لتفاديها و ضمان نجاح الحملة الثانية و ايصالها لجميع الأطفال دون سن العاشرة من العمر حتى لمن الخليج 365 تحصينهم واستكملوا جرعات التحصين الروتيني.