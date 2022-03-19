محمد بن مسعود - الدمام - شهدت قاعة الاقتراع لانتخابات مجلس ادارة غرفة البحرين انخفاضا كبيرا في اعداد الناخبين خلال الساعات الثلاث الأخيرة قبل اغلاق باب الاقتراع، حيث كانت أغلب مكاتب تسجيل الناخبين فارغة من الناخبين.
وفي الوقت ذاته، يشهد مقرا الكتلتين المتنافستين في الانتخابات حضورا متفاوتا، وقد يكون مؤشرا قويا لميلان كفة الانتخابات لكتلة على حساب الاخرى، فبينما كان مقر كتلة تجار 22 يشهد حضورا كبيرا وازدحاما من الناخبين، كان الحضور والتواجد في المقر الانتخابي لكتلة ريادة أقل بكثير من منافستها، مما يشير إلى تفوق واضح وصريح لكتلة تجار 22.
كانت هذه تفاصيل خبر هدوء في المقر الانتخابي قبل الاغلاق..ومقر كتلة تجار 22 يعج بالناخبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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