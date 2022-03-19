غدًا.. «الصحة» توجه 4 نصائح مهمة للطلاب مع العودة الحضورية

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الصحة، 4 نصائح مهمة للطلاب والطالبات، بالتزامن مع العودة الحضورية غدًا الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية بمختلف مناطق المملكة.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “غدًا تعيد المدارس فتح أبوابها، وتعود كليًا الدراسة الحضورية، سعيدين بعودتكم لمقاعد دراستكم، أنتم أبطال الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية”.
ونصحت الصحة بما يلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”:
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– يجب الالتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة.
– يجب اتباع آداب العطس والسعال، كاستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، واستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع.
– من المهم جدا غسل الأيدي وتطهيرها بالماء والصابون أو المطهور الكحولي، مع تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية.
– يجب التأكد من وجود تهوية جيدة داخل الأماكن المغلقة.
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