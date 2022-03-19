شكرا لقرائتكم خبر ضبط مقيمين بحوزتهما 61.4 كجم قات بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهما 61.4 كجم من نبات القات المخدر. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط قبضت على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهما 61.4 كجم من نبات القات المخدر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لجهة الاختصاص.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مقيمين بحوزتهما 61.4 كجم قات بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.